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В МИД Венгрии высказались о попытке мятежа Пригожина

МИД Венгрии: попытка мятежа в РФ подтвердила необходимость поиска мира на Украине

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Marko Djurica/Reuters

Представитель МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что попытка мятежа в России подтвердила необходимость урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сообщил на заседании в венгерском парламенте, сообщает газета Népszava.

«Все это также подтверждает, что единственным правильным ответом на войну является мир, и Вашингтон и Москва должны принять политическое решение о прекращении огня, переговорах и мире», — сказал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не планирует предоставлять Украине деньги до тех пор, пока Киев не отчитается о том, куда были направлены около €70 млрд.

По его словам, венгры не могут смирится с отменой сокращений коммунальных услуг в стране. Поэтому они не дадут денег на повышение зарплат местным бюрократам, а также Украине, пока Киев не ответит, куда делись €70 млрд, которые были выделены ранее.

Орбан считает, что все потраченные деньги будут найдены, а просьбы о дополнительном кредите он назвал «смешными и абсурдными».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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