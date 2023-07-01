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Зеленский назвал условие переговоров с Россией

Зеленский назвал условием переговоров выход на границы Украины 1991 года

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет готов решить конфликт с Москвой дипломатическим путем, когда будет выход на ее границы, признанные в 1991 году. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Во время визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Киев Зеленский заявил, что линия соприкосновения на 24 февраля 2022 года — это «не наши границы». Санчес при этом во время выступления в Верховной раде отмечал, что только Киев может устанавливать условия и сроки переговоров о мире.

«Украина будет готова к тому или иному формату дипломатии, когда мы будем действительно на наших границах... согласно международному праву», — сказал он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция экс-канцлера Германии Ангелы Меркель по вопросу вступления украинского государства в НАТО, которой она придерживалась 15 лет назад, в конечном итоге стала одной из причин, приведших к нынешнему конфликту. По его мнению, если бы тогда Украина была членом Североатлантического альянса, то российско-украинского конфликта не произошло бы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал условие членства Украины в альянсе.

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