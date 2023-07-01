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Премьер Польши объяснил, почему Варшава хочет получить американское ядерное оружие

Моравецкий: размещение ядерного оружия США в Польше укрепит безопасность республики

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John Thys/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, почему Варшава хочет разместить на территории республики американское ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вода камень точит», — сказал глава польского правительства.

По его словам, «в тот момент, когда (президент России Владимир) Путин пугает и шантажирует Запад, передислоцирует или по меньшей мере» заявляет о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, Польша также желает «иметь самый высокий уровень безопасности».

Как заявил Моравецкий, Варшава делает все, чтобы укрепить безопасность польского государства.

«Nuclear Sharing – программа совместного использования ядерного оружия серьезно укрепила бы нашу безопасность. Мы будем разговаривать с нашими союзниками», — добавил премьер.

Данная программа позволяет США при необходимости передавать свое ядерное оружие военно-воздушным силам стран НАТО.

В конце июня Моравецкий заявил, что Польша в связи с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше.

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