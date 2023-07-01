Премьер Польши объяснил, почему Варшава хочет получить американское ядерное оружие

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил, почему Варшава хочет разместить на территории республики американское ядерное оружие. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вода камень точит», — сказал глава польского правительства.
По его словам, «в тот момент, когда (президент России Владимир) Путин пугает и шантажирует Запад, передислоцирует или по меньшей мере» заявляет о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, Польша также желает «иметь самый высокий уровень безопасности».
Как заявил Моравецкий, Варшава делает все, чтобы укрепить безопасность польского государства.
«Nuclear Sharing – программа совместного использования ядерного оружия серьезно укрепила бы нашу безопасность. Мы будем разговаривать с нашими союзниками», — добавил премьер.
Данная программа позволяет США при необходимости передавать свое ядерное оружие военно-воздушным силам стран НАТО.
В конце июня Моравецкий заявил, что Польша в связи с размещением российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии хочет принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing).
Ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев рассказал, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше.