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США заподозрили в давлении на Украину в целях продолжения военных действий

Экс-советник Пентагона Макгрегор: США давят на Украину для продолжения боевых действий

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Dan Neal/U.S. Army

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала заявил, что американские власти оказывают давление на Украину, заставляя продолжать боевые действия.

По оценке экс-военного, в ходе переговоров с властями Украины президент Российской Федерации Владимир Путин завил, что у них отсутствует мотивация достичь консенсуса из-за позиции Вашингтона, не склонной к мирному урегулированию конфликта.

Макгрегор также выразил мнение, что контрнаступление ВСУ обречено на провал, так как «Украина фактически потратила все, что было».

«У них нет шанса прорваться через российскую оборону», — подытожил он.

Полковник также назвал шансы Украины на членство в НАТО «равными нулю».

В июне Макгрегор говорил, что украинская армия находится в критическом состоянии. По его словам, Вооруженные силы Украины деморализованы и находятся на грани развала.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему ВСУ медленно наступают.

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