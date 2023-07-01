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Зеленский посетовал на затягивание Западом обучения украинских пилотов на F-16

Зеленский пожаловался на затягивание Западом обучения украинских пилотов управлению F-16

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Испании Педро Санчесом в Киеве заявил, что страны Запада затягивают вопрос обучения украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Мы договорились, дожали, что у нас есть коалиция стран, которые готовы начать тренировки для украинских пилотов. Графика тренировочных миссий нет», — заявил он.

Президент Украины отметил, что не знает, почему вопрос обучения украинских пилотов западными странами затягивается.

«У меня такие же вопросы, как вы задали, к нашим уважаемым партнерам: есть ли у них понимание, когда Украина может получить F-16», — подчеркнул глава государства.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина может получить американские истребители F-16 через «пару месяцев». Он отметил, что «это всего лишь вопрос логистики». По его словам, потенциальные украинские пилоты готовы к работе с машинами. При этом советник главы офиса Зеленского не стал уточнять, какие страны могли бы передать самолеты Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус объяснил, почему Берлин не входит в «коалицию истребителей».

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