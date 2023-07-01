В Совфеде обвинили Запад в игнорировании серьезного кризиса во Франции

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин заявил, что события, которые наблюдаются во Франции, имеют все черты серьезного кризиса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В связи с этим сенатор указал, что США и Европа «далеки от объективности».

«Для них есть свои и чужие», — заявил он.

Карасин обратил внимание, что «пламенных комментариев» из Брюсселя и Вашингтона «как-то не достает».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал погромы во Франции с ошибками миграционной политики Евросоюза.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

Ранее в Совфеде РФ посоветовали ЕС обсудить устойчивость политического режима Франции.