Байден обсудит в Вашингтоне с премьером Швеции вопросы НАТО

Президент США Джо Байден ожидает встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

«Президент Байден и премьер-министр Кристерссон рассмотрят наше растущее сотрудничество в области безопасности и подтвердят свое мнение о том, что Швеция должна вступить в НАТО как можно скорее», — говорится в заявлении.

Отмечается, что будет обсуждаться дальнейшее укрепление тесных связей между Соединенными Штатами и Швецией. Кроме того, подчеркивается, что стороны выразят поддержку Украине. Также они обсудят вопросы климата и технологий.

13 июня Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Швеция может вступить в альянс к саммиту в Вильнюсе. Reuters писало, что США ждут, что Турция и Венгрия ратифицируют заявку Швеции в НАТО к середине июля.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.