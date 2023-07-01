Медведев обратился к Макрону

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал французского президента Эммануэля Макрона, который ранее говорил, что он за Украину, перейти на сторону Франции. Об этом он написал в своем Twitter.

Зампред Совбеза обратил внимание, что Макрон неоднократно делал подобные заявления.

«Возможно, пора прекратить этот словесный понос и встать на сторону Франции. Деньги, потраченные впустую на оружие для банды наркомана (президента Украины Владимира. — «Газета.Ru») Зеленского, могли бы пригодиться простым французам», — написал Медведев на французском языке.

Ранее лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий посоветовал Макрону уделить больше внимания проблемам Франции.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

Ранее участники протестных акций в Париже подожгли полицейских броском коктейля Молотова.