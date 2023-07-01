Макрон отменил поездку в Берлин из-за беспорядков

Президент Франции Эммануэль Макрон отложил визит в Германию из-за событий внутри своей страны, заявили в Елисейском дворце, передает BFMTV. В пресс-службе лидера Пятой республики отметили, что поездка политика, намеченная на 3 июля, состоится позже.

«Президент [Макрон] и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер беседовали в эту субботу, 1 июля. Учитывая внутреннюю ситуацию, президент [Макрон] дал понять, что он желает иметь возможность остаться во Франции в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении.

В Елисейском дворце также добавили, что Макрон согласовал перенос своего визита в Берлин в ходе беседы с Штайнмайером.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания, в том числе на 47 полицейских участков разного уровня и 11 казарм жандармерии. В результате погромов полиция задержала более 1 тыс. человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.