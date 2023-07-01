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Глава офиса Зеленского на встрече с послами Запада назвал условие для мира на Украине

Ермак на встрече с послами Запада указал на важность достижения мира на условиях Украины

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РИА «Новости»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что обсудил с послами ряда западных стран и Организацией Объединенных Наций важность достижения мира в конфликте на Украине только на условиях формулы мира Зеленского. Об этом говорится в публикации, которая размещена на сайте офиса украинского лидера.

«Ермак обсудил с руководителями дипломатических представительств государств G7, G-19, Дании и ООН реализацию формулы мира Зеленского — универсальный механизм, внедрение которого позволит достичь устойчивого и справедливого мира на Украине», — отмечается в статье.

Также утверждается, что эта формула мира позволит «создать основы безопасности во всем мире», которые будут базироваться «на принципах международного права и устава ООН».

Глава офиса Зеленского подчеркнул, что сегодня «остро стоит» необходимость реализации и других пунктов формулы, в том числе касающихся ядерной, энергетической и продовольственной безопасности.

В публикации говорится, что в результате переговоров было принято решение расширять формат обсуждений путем проведения регулярных встреч-консультаций с послами заинтересованных государств по эффективной реализации каждого пункта инициативы.

В заявлении лидеров стран — членов Европейского союза по итогам первого дня саммита в Брюсселе говорилось, что они намереваются добиваться международной поддержки ключевых принципов и целей мирной формулы Зеленского по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

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