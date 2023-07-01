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Орбан считает, что происходящие сейчас трудные испытания пройдут только сильные народы

Премьер Венгрии Орбан: наступает время, когда останутся сильные народы, а слабые погибнут

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Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что в данный момент мир проходит трудные испытания, с которыми смогут справиться только сильные народы. Слабые, по его мнению, погибнут. Об этом венгерский премьер сказал в ходе церемонии открытия юридического факультета Национального университета государственной службы, передает ТАСС.

Орбан отметил, что сегодня мир сотрясается до основания.

«Наступают времена, когда слабые нации погибнут, а сильные выживут», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что Венгрия ежедневно должна укреплять свои линии обороны и правоохранительные органы.

30 июня Виктор Орбан заявил, что Будапешт больше не планирует предоставлять Киеву деньги до тех пор, пока украинские власти не отчитается о том, куда делись около €70 млрд. Премьер страны подчеркнул, что венгры не могут смирится с отменой сокращений коммунальных услуг. Также венгерский лидер указал, что все потраченные деньги будут найдены, а просьбы о дополнительном кредите он назвал «смешными и абсурдными».

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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