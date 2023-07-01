Зеленский ускорил судебную реформу

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по ускорению судебной реформы и противодействию коррупции в этой сфере. Об этом сообщает офис президента Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года «Об ускорении судебной реформы и преодолении проявлений коррупции в системе правосудия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что коррупцию в судах будет наказываться заключением сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Подчеркивается, что успешное проведение судебной реформы является одним из семи базовых требований Евросоюза к Украине.

22 июня Еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий заявил, что Украина должна включить в Конституционный суд (КС) «представителей международного сообщества», это является обязательным условием для начала переговоров о вступлении в ЕС.

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