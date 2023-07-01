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Зеленский встретился в Киеве с испанским премьером

Зеленский встретился с премьером Испании Педро Санчесом в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьер-министром Испании Педро Санчесом. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Педро Санчес, господин премьер-министр, спасибо за важный визит и поддержку нашего народа!» — написал Зеленский.

Ранее испанская пресса писала о том, что Санчес планирует отправиться на Украину для проведения первого мероприятия в рамках председательства королевства в Совете ЕС. Это второй за последние месяцы визит Санчеса в страну.

В ходе выступления перед депутатами Верховной Рады Педро Санчес пообещал, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, несмотря на цену, которую придется заплатить. Также он объявил о выделении нового пакета помощи Украине на €55 млн. Санчес подчеркнул, что часть средств отправится на поддержку украинского бизнеса, а другая на снабжение школ республики.

Испания 1 июля приняла на шесть месяцев обязанности государства — председателя Совета Европейского союза, которые перешли к ней от Швеции.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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