Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Польши связал погромы во Франции с ошибками миграционной политики ЕС

Премьер Польши Моравецкий связал погромы во Франции с ошибками миграционной политики ЕС

close
100%
Carlos Osorio/Reuters

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что погромы во Франции продемонстрировали последствия неконтролируемой миграционной политики Евросоюза. Об этом он заявил в эфире TVN24.

«Все мы видим, что происходит во Франции, в Швеции, которые нелегальная миграция привела к бездне... Это — последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», — заявил он.

Он отметил, что за одну ночь во Франции было спалено несколько сотен домов и несколько тысяч автомобилей.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания. В результате погромов правоохранительные органы задержали более 990 человек.

Ранее в Совфеде РФ посоветовали ЕС обсудить устойчивость политического режима Франции

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях