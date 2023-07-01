Премьер Польши связал погромы во Франции с ошибками миграционной политики ЕС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что погромы во Франции продемонстрировали последствия неконтролируемой миграционной политики Евросоюза. Об этом он заявил в эфире TVN24.

«Все мы видим, что происходит во Франции, в Швеции, которые нелегальная миграция привела к бездне... Это — последствия неконтролируемой миграционной политики, которую нас заставляют принять», — заявил он.

Он отметил, что за одну ночь во Франции было спалено несколько сотен домов и несколько тысяч автомобилей.

Протесты во Франции начались вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. К 1 июля по всей Франции участники беспорядков подожгли 1350 автомобилей и напали на 234 здания. В результате погромов правоохранительные органы задержали более 990 человек.

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