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Зеленский рассказал, почему ВСУ медленно наступают

Президент Украины Зеленский: ВСУ наступают медленно, чтобы не посылать солдат на смерть

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ наступают медленно, чтобы не посылать солдат на верную смерть. Заявление Зеленского приводит испанское издание El Pais, оно было сделано на фоне визита премьер-министра Испании Педро Санчеса в Киев.

По словам украинского лидера, в ВСУ очень дорожат людьми и не хотят торопиться посылать их на минные поля, которые были установлены ВС РФ на линии украинского контрнаступления. По словам Зеленского, будет лучше, если наступление ВСУ продлится не два, а пять месяцев, но с меньшим числом жертв.

«Одним из самых больших секретов украинских властей является количество жертв среди своих военнослужащих, которые Зеленский отказывается обнародовать», — отметили испанские журналисты.

Ранее Зеленский заявил, что Украина должна показать результаты на поле боя перед саммитом НАТО.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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