Три европейских страны и США почти завершили подготовку гарантий безопасности Украине

Западная «четверка» в составе США, Франции, Германии и Великобритании почти завершила составление проекта соглашения о гарантиях безопасности Украины. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

«В ближайшее время к обсуждению должны быть привлечены страны Группы семи (G7) и ЕС», — сообщает издание.

Предполагается, что роль каждой страны- участницы соглашения в помощи Украине будет прописана отдельно, при этом в Германии настаивают на том, что эти обязательства не будут юридически обязывающими. В Берлине предлагают обеспечение безопасности Украине «по израильской модели».

При этом, отмечают немецкие журналисты, для Украины такая модель — план «Б», а основной целью является вступление в НАТО, а не получение гарантий, которые должны стать «мостом» на пути Украины в НАТО. При этом гарантии безопасности Киев ожидает получить к апрелю 2024 года.

Ранее канцлер Австрии Нехаммер заявил, что нейтральные статусы требуют указать их статус в соглашении о европейских гарантиях безопасности Украине.

Ранее в НАТО заявили о планах по Украине.