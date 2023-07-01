Слуцкий посоветовал Макрону уделить больше внимания проблемам Франции

Беспорядки во Франции можно рассматривать как наследство колониальной политики Пятой республики, заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале он отметил, что погромы во французских городах связаны и с политикой США.

«События во Франции — результат слепого потакания Парижа геополитическим авантюрам Вашингтона и наследство колониальной политики. Европейский миграционный кризис возник не вчера. Увеличение потока беженцев и нелегальных мигрантов в страны Старого Света напрямую связано со вторжениями коалиций НАТО в Ирак, Ливию, Сирию, а также поддержкой неонацистского режима на Украине», — написал Слуцкий.

Он также добавил, что посоветовал бы президенту Франции Эммануэлю Макрон сосредоточится на ситуации в своей стране, а не оценивать положение дел в России. Слуцкий подчеркнул, что французские беспорядки стоят внимания и Североатлантического альянса.

«Почему бы вместо Украины на саммите НАТО в Вильнюсе не обсудить, что называется, причины и следствия французских протестов? Если, конечно, в Альянсе у кого-то хватит смелости признать собственные просчеты и ошибки», — заключил лидер ЛДПР.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. К 1 июля остановить протесты не удалось, в полиции уже отчитались о задержании более 990 человек.

Ранее по всей Франции произошли столкновения протестующих с полицией.