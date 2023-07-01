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В ЕС оценили сожжение Корана в Стокгольме

В Евросоюзе осудили сожжение Корана в Швеции, но поддержали свободу выражения мнений

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Global Look Press

Евросоюз осуждает акцию с сожжением Корана в Швеции, подобный акт в отношении любой священной книги является оскорбительным, заявили во внешнеполитической службе ЕС. Как сообщается на сайте ведомства, данная акция, спровоцировавшая протесты мусульман в разных странах мира, не отражает мнение Брюсселя.

«ЕС присоединяется к министерству иностранных дел Швеции в его решительном неприятии сожжения Корана отдельным лицом в Швеции <…> Сожжение Корана или любой другой священной книги является оскорбительным, неуважительным и явным актом провокации. Проявлениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европе», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитической службе ЕС также добавили, что продолжают отстаивать свободу религии или убеждений и свободу выражения мнений. В ведомстве подчеркнули, что выступают за поиск «взаимопонимания и уважения».

Акция по сожжению Корана произошла еще 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее совершил 37-летний иммигрант из Ирака по имени Салван Момика с разрешения местной полиции. Проведение подобной акции во время одного из главных религиозных праздников в исламе — Курбан-Байрама — вызвало резкое осуждение со стороны мусульманских государств. В частности, в Ираке и Иране вспыхнули протесты у посольств Швеции в республике.

Ранее арабские страны предостерегли от роста исламофобии после сожжения Корана в Европе.

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