СБУ заочно предъявила обвинения журналисту из России

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинения журналисту из России Сергею Мардану по трем статьям. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

Россиянину грозит до восьми лет лишения свободы. Ему предъявлены обвинения в публичных призывах к изменению конституционного строя Украины и захвату государственной власти, оправдании действий России на территории этой страны и публикации таких сообщений в средствах массовой информации, а также в «публичных призывах к геноциду».

Также в СБУ сообщили, что провели лингвистическую экспертизу, которая якобы подтвердила факты «преступной деятельности журналиста.

На прошлой неделе СБУ заочно предъявила обвинения российскому бизнесмену Сергею Кабаргину по статье «финансирование действий, совершенных с целью захвата государственной власти, а также изменения государственной границы Украины».

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.