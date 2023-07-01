Медведев рассказал, чем грозит размещение ядерного оружия в Польше

Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что размещение ядерного оружия в Польше грозит его применением. Заявление Медведева было размещено в его Telegram-канале.

Политик написал, что участие Польши в программе НАТО по совместному использованию ядерного оружия (Nuclear Sharing) будет означать применение этого оружия.

«С учётом того, что в польском руководстве сегодня собраны только патентованные дегенераты, просьба о размещении в Польше ядерного оружия грозит только одним», — пояснил свою позицию Медведев.

При этом он уточнил, что окончательное решение о применении ядерного оружия будут принимать «маразматики за океаном».

«Но есть в этом и положительная сторона. Исчезнут все дуды, моравецкие, качиньские и пр. нечисть», — заключил политик.

Ранее Медведев предложил переименовать Польшу в «Царство Польское в составе Российской Федерации».

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.