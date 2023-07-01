В МИД заявили о стремлении НАТО господствовать в сфере ядерных вооружений

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков высказал мнение, что страны НАТО пытаются надавить на Россию и Китай, чтобы обеспечить господство альянса в сфере ядерных вооружений. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По словам дипломата, среди стран Североатлантического альянса, которые выступают за радикальное ядерное разоружение, есть такие, на территории которых размещены ядерные боеголовки США.

Рябков подчеркнул, что Россия сохраняет преимущество в ядерном оружии для общего баланса со странами НАТО.

В феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин принял решение о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Глава государства объяснил такое решением тем, что Соединенные Штаты не предоставляют российской стороне доступ к инспекциям американских объектов, а НАТО стремится нанести РФ «стратегическое поражение». Вашингтон назвал такое решение «большой ошибкой».

Весной этого года Путин заявил, что российское ядерное оружие будет размещено в Белоруссии.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.