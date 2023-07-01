Трамп обвинил Байдена в попытке купить голоса американцев

Президент США Джо Байден проявил крайне несправедливое отношение к миллионам американцев, считает бывший глава Белого дома Дональд Трамп, передает Fox News. Так он отреагировал на решение Верховного суда США о блокировке плана американского лидера по списанию студенческих долгов на $430 млрд.

«[Реализация плана Байдена по списанию студенческих долгов] была бы очень несправедливой по отношению к миллионам людей, которые заплатили свои долги упорным трудом и усердием. Очень несправедливо», — отметил Трамп.

Он также добавил, что план Байдена можно считать мошенничеством и даже коррупцией. Трамп подчеркнул, что за счет данной инициативы президент США хотел «купить голоса» избирателей.

Белый дом анонсировал списание части долгов для получателей федеральных студенческих ссуд еще в 2022 году. По проекту, долги бы списали тем американцам, которые зарабатывают менее $125 тыс. в год индивидуально или менее $250 тыс. в год на семью, таким образом инициатива должна была затронуть почти всех заемщиков. При этом ряд американских штатов, возглавляемых губернаторами от Республиканской партии, выступили против плана Байдена, сочтя его незаконным.

Ранее Трамп обвинил Байдена в получении взяток.