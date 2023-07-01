В Совфеде назвали прагматичной позицию Грузии по санкциям против России

Политика властей Грузии, связанная с отказом от присоединения к санкциям Запада против России, вызывает уважение, заявил первый заместитель главы комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили о том, что подключения Тбилиси к антироссийским ограничительным мерам стало бы «полной безответственностью» и навредило бы экономическому росту республики.

«Прагматичный подход главы правительства Грузии достоин уважения. У нас с Грузией нет теплых, а тем более союзнических отношений. Но нет и вражды, нет деструктивной критики, нет желания прекращать экономическое сотрудничество, разрывать гуманитарные связи», — написал Джабаров.

С началом российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года западные государства ввели масштабные санкции против России. Запад активно пытался подключить к этой кампании и другие страны, в том числе Грузию. Однако в Тбилиси присоединяться к ограничительным мерам отказались, как и поставлять военную помощь Киеву. В Грузии не раз отмечали, что этот подход, в частности, связан с защитой интересов народа республики.

Ранее Грузия отказалась открывать «второй фронт» для Украины.