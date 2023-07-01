В Ирландии посчитали, что НАТО принесет Украину в жертву ради выживания

Ирландский журналист, корреспондент RT Чей Боуз заявил в Twitter, что, по его мнению, НАТО, в случае победы России над Украиной, принесет Украину «в жертву любой ценой».

«Мир» стал неприличным словом в Вашингтоне и Лондоне. Мрачная реальность в том, что НАТО не переживет победы России над Украиной, поэтому Украина будет принесена в жертву любой ценой», — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что страна должна показать результаты на полях сражений с армией РФ до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11–12 июля.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал непринятие Украины в НАТО самоубийством для Европы. По словам Кулебы, для Европы было самоубийством «после завершения войны» не принять Украину в состав Североатлантического альянса.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.