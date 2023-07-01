Трюдо и Макрон обсудили поддержку Украины

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном глобальную повестку, передает РИА Новости, ссылаясь на сайт главы канадского правительства.
Отмечается, что политики обсуждали поддержку Украины, а также угрозы безопасности в Африке, кризис на Гаити и подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.
«Лидеры обсудили свою поддержку Украины в краткосрочном и долгосрочном периоде», — говорится в сообщении.
Также они подчеркнули важность координации усилий для борьбы с небезопасностью и нестабильностью в Африке и других частях мира.
Политики обсудили текущий кризис в Республике Гаити. Они подчеркнули важность санкций для борьбы с коррупцией и финансированием преступных группировок.
Кроме этого, Трюдо и Макрон обозначили «важность совместной работы» в сфере искусственного интеллекта, обсудили сложную ситуацию из-за продолжающихся протестов во Франции. Париж пообещал помочь в борьбе с лесными пожарами в Канаде.
Помимо этого, премьер и президент выразили надежду в скором времени встретиться на саммите НАТО в Вильнюсе.
В мае The New York Times писала, что все лидеры стран G7, которые прибыли на саммит в Хиросиму, имеют рейтинги одобрения ниже 50%.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите G20 обвинил его в утечке конфиденциальной беседы в СМИ.