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Трюдо и Макрон обсудили поддержку Украины

Трюдо и Макрон обсудили мировую повестку, включая Африку, Гаити, НАТО и Украину

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Blair Gable/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном глобальную повестку, передает РИА Новости, ссылаясь на сайт главы канадского правительства.

Отмечается, что политики обсуждали поддержку Украины, а также угрозы безопасности в Африке, кризис на Гаити и подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

«Лидеры обсудили свою поддержку Украины в краткосрочном и долгосрочном периоде», — говорится в сообщении.

Также они подчеркнули важность координации усилий для борьбы с небезопасностью и нестабильностью в Африке и других частях мира.

Политики обсудили текущий кризис в Республике Гаити. Они подчеркнули важность санкций для борьбы с коррупцией и финансированием преступных группировок.

Кроме этого, Трюдо и Макрон обозначили «важность совместной работы» в сфере искусственного интеллекта, обсудили сложную ситуацию из-за продолжающихся протестов во Франции. Париж пообещал помочь в борьбе с лесными пожарами в Канаде.

Помимо этого, премьер и президент выразили надежду в скором времени встретиться на саммите НАТО в Вильнюсе.

В мае The New York Times писала, что все лидеры стран G7, которые прибыли на саммит в Хиросиму, имеют рейтинги одобрения ниже 50%.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин после переговоров с премьер-министром Канады Джастином Трюдо на саммите G20 обвинил его в утечке конфиденциальной беседы в СМИ.

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