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Сенатор Пушков заявил, что страны Юга и Запада по-разному оценивают конфликт на Украине

Пушков: Зеленского не пустили на саммит ЕС-Латинская Америка, нежелая помогать Киеву

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Владимир Трефилов/Reuters

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал тот факт, что президента Украины Владимира Зеленского не пустили на предстоящий саммит Европейского Союза и государств Латинской Америки. Об этом Пушков сообщил в своем Telegram-канале.

«Первый блин — явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС — Латинская Америка», — написал парламентарий.

Сенатор процитировал американский журнал U.S. News & World Report. В материале журнала говорится о том, что Украина через председательство Испании в Европейском Союзе надеется завоевать на свою сторону Латинскую Америку. Однако, по словам Пушкова, первый блин явно вышел комом. Зеленскому отказали в участии в саммите ЕС-Латинская Америка. Тем самым, глобальный Юг в целом смотрит иначе, чем Запад, на конфликт на Украине и не готов поддерживать Киев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что бессмысленно вести разговор с президентом Украины Зеленским, так как тот не является самостоятельной фигурой. Зеленскому говорят, что надо делать и задают его линию поведения. Лавров подчеркнул, что проводя такую заданную линию, Зеленский импровизирует в зависимости от ситуации, складывающейся на конкретный день.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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