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Экс-советник Пентагона предрек Байдену скорый конец

Американский полковник Макгрегор заявил, что Байден «не дотянет» до конца этого года

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Leah Millis/Reuters

Советник главы Пентагона в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналистке Натали Брунелл заявил, что президент США Джо Байден не протянет до конца текущего года.

«Мне трудно поверить, что старина Байден дотянет до конца года», — сказал он.

По его мнению, Байден является «картонной фигурой», которому другие люди «суют бумажки со словами». Также Макгрегор полагает, что глава государства «на пределе своих возможностей».

Экс-советник предположил, что вице-президент Камала Харрис не сможет заменить Байдена на посту президента.

Ранее ведущий Fox News Шон Хэннити назвал Байдена «позором США».

По данным The Hill, Трамп обходит Байдена в рейтинге в преддверии выборов в 2024 году. За республиканца на выборах готовы проголосовать 44% американцев, а за президента-демократа — 41%.

Ранее в США обвинили Байдена в преступлении века.

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