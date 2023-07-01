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«Интерфакс»: дружественные страны передали РФ сведения о встрече по Украине в Копенгагене

«Интерфакс»: РФ получила информацию от дружественных стран о встрече по Украине в Дании

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Алексей Даничев/РИА Новости

Представители дружественных России стран предоставили Москве информацию о содержании встречи по Украине, которая 24 июня прошла в Копенгагене. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле.

По словам источника, многие представители стран, поддерживающих дружеские отношения с Россией, проинформировали российских послов об итогах встречи в Копенгаген. Он подчеркнул, что таким образом Москва получила определенную информацию о состоявшихся переговорах.

Источник пояснил, что имеются в виду представители Бразилии, Индии и других государств, которые входят в организацию БРИКС.

Ранее сообщалось, что в июне в столице Дании Копенгагене прошла секретная встреча по мирному урегулированию на Украине, на ней присутствовали представители многих стран, в том числе Запада. Дипломаты из этих стран решили провести официальные мирные переговоры по украинскому вопросу в июле.

По данным СМИ, мероприятие было направлено на получение поддержки со стороны государств, которые до сих пор придерживаются нейтральной политики касательно украинского вопроса. К таким странам относятся Бразилия, Индия, Южно-Африканская Республика и Китай.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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