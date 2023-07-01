Стало известно, что обсуждал глава ЦРУ во время июньской поездки на Украину

Глава ЦРУ Уильям Бернс в ходе секретной июньской поездки на Украину обсуждал с руководством украинской разведки и с президентом страны Владимиром Зеленским планы Киева вернуть значительные территории к осени, продвинуться дальше на восток и провести переговоры с Россией. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Согласно их данным, чиновники из Украины рассказали главе американской разведки об «амбициозной стратегии» по возвращению территорий и «началу переговоров с Москвой о прекращении огня к концу года».

При этом отмечается, что поездка была совершена Бернсом с целью подтверждения приверженности администрации США обмену разведданными для помощи Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заключении мира в конфликте на Украине в обмен на территории — «это подход как на базаре».

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.