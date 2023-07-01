Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал непринятие Украины в НАТО самоубийством для Европы. Об этом он заявил в интервью немецкому телеканалу Welt.

По словам Кулебы, для Европы было самоубийством «после завершения войны» не принять Украину в состав Североатлантического альянса. Это будет означать, считает министр, что «возможность войны будет постоянно висеть над головой».

Кулеба призвал оставить позади такую главу «недопонимания и предрассудков».

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский поедет на саммит НАТО в Вильнюс, только если там пригласят Украину в альянс.

«Президент не поедет на саммит, если лидеры будут склонны проявлять или проявят недостаток мужества», — заявил Жовква.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что результатом предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе станет весомый пакет поддержки Украины.

По его словам, по итогам саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе следует ожидать весомую поддержку со стороны НАТО Украине, которая будет включать помощь Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.