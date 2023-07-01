Лавров отреагировал на идею мира на Украине в обмен на территории

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что предложения о заключении мира в конфликте на Украине в обмен на территории — «это подход как на базаре». Об этом сообщает ТАСС.

«Понимаете, это подход как на базаре: я — тебе, ты — мне. Мы же воюем не за территории, а за людей, за нашу историю, религию, русский язык», — сказал Лавров.

Ранее руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации заявил, что президент США Джо Байден не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта на Украине. Лавров утверждал, что Байден и его администрация ни разу не предложили поиски мирного решения, а только выступали с замечаниями, когда в государствах Глобального Юго проявились подобные инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Ранее Путин назвал Зеленского позором еврейского народа.