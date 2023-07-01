Рябков: размещение ядерного оружия в Белоруссии не нарушает ДНЯО

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков считает, что размещение Россией своего тактического ядерного оружия на территории Белоруссии не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом Рябков заявил ТАСС в интервью к 55-й годовщине подписания ДНЯО.

Дипломат подчеркнул, что меры, предпринятые Россией и Белоруссией в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки международных обязательств России, включая и ДНЯО. Рябков особо отметил, что Москва не передает Минску контроль над своим ядерным оружием.

По словам заместителя главы МИД РФ, западная критика решения о размещении ядерного оружия в Белоруссии вызывает у Москвы недоумение. Он напомнил, что именно в рамках НАТО десятилетиями осуществлялась и сейчас целенаправленно развивается практика совместных ядерных миссий с опорой на ядерное оружие США.

Рябков обратил внимание на то, что американское ядерное оружие развернуто за тысячи километров от территории США для того, чтобы оно могло оперативно поражать цели на российской территории.

Дипломат подчеркнул, что военно-технические меры реагирования России были необходимой реакцией на угрозы безопасности страны, которые резко возросли после того, как Запад, движимый желанием нанести стратегическое поражение Москве, разжег кризис на Украине.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность в том, что пока ядерное оружие находится в республике — оно не будет применено.

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.