Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

МИД Румынии заявил об отправке домой российских дипломатов

МИД Румынии: 40 дипломатов посольства России 1 июля покинут страну

close
100%
Depositphotos

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что 40 сотрудников российского посольства в Бухаресте покинут страну 1 июля в соответствии с требованиями румынских властей сократить штат диппредставительства РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что дипломаты уедут из страны вместе с членами семей. Таким образом, из Румынии в Россию вернутся 80 человек.

8 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение Румынии сократить штат посольства Российской Федерации в Бухаресте как «враждебный выпад». По словам дипломата, отношения между двумя странами «стараниями» румынской стороны «и без того доведены до плачевного состояния».

До этого МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули свыше 50 сотрудников посольства РФ.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях