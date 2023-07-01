МИД Румынии заявил об отправке домой российских дипломатов

Министерство иностранных дел Румынии сообщило, что 40 сотрудников российского посольства в Бухаресте покинут страну 1 июля в соответствии с требованиями румынских властей сократить штат диппредставительства РФ, передает ТАСС.

Отмечается, что дипломаты уедут из страны вместе с членами семей. Таким образом, из Румынии в Россию вернутся 80 человек.

8 июня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия расценивает решение Румынии сократить штат посольства Российской Федерации в Бухаресте как «враждебный выпад». По словам дипломата, отношения между двумя странами «стараниями» румынской стороны «и без того доведены до плачевного состояния».

До этого МИД Румынии потребовал, чтобы страну в течение 30 дней покинули свыше 50 сотрудников посольства РФ.

Ранее Польша захотела разместить на своей территории ядерное оружие США.