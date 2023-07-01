В Польше опасаются ЧВК «Вагнер» из-за их нахождения в Белоруссии

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер», находящиеся на территории Белоруссии, могут использовать африканских мигрантов с целью дестабилизации обстановки в стране. Об этом сообщает Financial Times.

«Могут ли они протолкнуть еще больше мигрантов? Это возможно. Вопрос в том, какую прибыль они получат от этой процедуры, потому что это группа, которая в основном мотивирована наживой», — сказал он.

По словам Северы, «риск для Польши коррелирует с количеством бойцов группы «Вагнер», которые остаются в Минске».

Глава бюро также выразил мнение, что соответствующий риск нужно оценивать в «сочетании со всеми активами, которые группа «Вагнер» имеет в Африке» и риском эскалации «вынужденной иммиграции» в Польше, Литве и Латвии.

Представитель Белого дома Джон Кирби до этого заявил, что США намерены применять меры против ЧВК «Вагнер» в Африке и других регионах.

Ранее Лукашенко рассказал о волнениях Запада из-за ЧВК «Вагнер».