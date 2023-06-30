СМИ рассказали, как в ЦРУ оправдывались перед СВР после мятежа Пригожина

Издание The Wall Street Journal сообщило, что директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс созвонился с главой Службы внешней разведки России (СВР) Сергеем Нарышкиным и заявил, что США не имеют отношения к вооруженному мятежу ЧВК «Вагнер».

По данным издания, в ходе беседы представитель США подчеркнул, что США «не стремятся обострить напряженность» в РФ.

Ранее в Белом доме сообщили, что США точно не знают, где Пригожин, но намерены отслеживать его деятельность.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением.

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.