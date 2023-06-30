Лавров выразил мнение о политике Байдена по украинскому конфликту

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что президент США Джо Байден не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

Лавров утверждает, что Байден и его администрация ни разу не предложили поиски мирного решения, а только выступали с замечаниями, когда в государствах Глобального Юго проявились подобные инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье, 25 июня, он провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.