Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лавров выразил мнение о политике Байдена по украинскому конфликту

Лавров: Байден не проявляет интереса к мирному решению украинского конфликта

close
100%
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Руководитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что президент США Джо Байден не проявляет интереса к мирному разрешению конфликта на Украине. Об этом он рассказал в интервью медиагруппе «Радио и ТВ Португалии».

Лавров утверждает, что Байден и его администрация ни разу не предложили поиски мирного решения, а только выступали с замечаниями, когда в государствах Глобального Юго проявились подобные инициативы, когда прозвучала инициатива африканских стран и инициатива президента Бразилии [Луиса Инасиу] Лулы да Силвы.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что в воскресенье, 25 июня, он провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях