Додон призвал власти Молдавии к отставке из-за расстрела в аэропорту

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны должны пойти в отставку после убийства двух человек в результате стрельбы в аэропорту Кишинева. Заявление было сделано политиком в Telegram-канале.

«Главы структур, которые должны защищать интересы, а главное жизнь наших сограждан, не справляются со своими обязанностями и должны быть немедленно отправлены в отставку», — заявил политик.

По словам Додона, этот несчастный случай продемонстрировал их неспособность обеспечить безопасность стратегических объектов и населения.

«Это еще одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны», — добавил бывший лидер страны.

Ранее в полиции Молдавии рассказали об открывшем стрельбу в аэропорту Кишинева.

30 июня гражданин Таджикистана застрелил двух человек в аэропорту Кишинева из-за отказа во въезде в страну. За это ему грозит пожизненное заключение. Мужчина не проходил по линии мониторинга иностранных правоохранительных органов и не значился в базах данных по розыску. О его сотрудничестве с военными организациями за рубежом также неизвестно.

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