Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Додон призвал власти Молдавии к отставке из-за расстрела в аэропорту

Экс-президент Молдавии Додон призвал силовые структуры к отставке из-за расстрела в аэропорту

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что власти страны должны пойти в отставку после убийства двух человек в результате стрельбы в аэропорту Кишинева. Заявление было сделано политиком в Telegram-канале.

«Главы структур, которые должны защищать интересы, а главное жизнь наших сограждан, не справляются со своими обязанностями и должны быть немедленно отправлены в отставку», — заявил политик.

По словам Додона, этот несчастный случай продемонстрировал их неспособность обеспечить безопасность стратегических объектов и населения.

«Это еще одно доказательство тотальной некомпетентности руководства страны», — добавил бывший лидер страны.

Ранее в полиции Молдавии рассказали об открывшем стрельбу в аэропорту Кишинева.

30 июня гражданин Таджикистана застрелил двух человек в аэропорту Кишинева из-за отказа во въезде в страну. За это ему грозит пожизненное заключение. Мужчина не проходил по линии мониторинга иностранных правоохранительных органов и не значился в базах данных по розыску. О его сотрудничестве с военными организациями за рубежом также неизвестно.

Ранее психиатр Казенных объяснила, к каким психическим расстройствам может привести стресс.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях