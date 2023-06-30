«Диктатору начали звонить»: Лукашенко рассказал о волнениях Запада из-за ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ему поступил «вал звонков» после сообщений о нахождении в республике бойцов частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщает агентство БелТА.

«И как только пошел шумок, что вот они тут, в Беларуси, слушайте, — вал звонков от тех, кто нас не признает. Диктатору начали звонить в Беларусь: «Это плохая вещь, это плохой сигнал!» А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке, знаете, в каких странах, колошматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что присутствие бойцов ЧВК в Белоруссии «раздули и раздувают» извне.

Лукашенко отметил, что наемники ЧВК «Вагнер» «нам не страшны».

До этого Лукашенко заявил, что в стране не будет пунктов по набору желающих присоединиться к частной военной компании «Вагнер».

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.

Позднее Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Белоруссию. 27 июня белорусский лидер заявил, что в Минске с напряжением встретили новость о попытке мятежа в РФ. Позднее президент отметил, что вокруг возможного прибытия на территорию республики бойцов ЧВК «Вагнер» ходит «много разговоров и болтовни», а тему присутствия вагнеровцев в республике раздувают извне.

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.