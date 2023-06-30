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В Таджикистане не уверены, что стрелявший в аэропорту Кишинева — гражданин их страны

В МИД Таджикистана пока не подтвердил то, что стрелявший в аэропорту - гражданин страны

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Начальник департамента информации и печати Министерства иностранных дел Таджикистана Шохин Самади заявил, что ведомство пока не подтвердило информацию о том, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева является гражданином республики. Об этом сообщает ТАСС.

«Пока не можем подтвердить, что нападавший в аэропорту Кишинева является гражданином Таджикистана», — заявил Самади.

Он добавил, что дипмиссия Таджикистана на Украине уже запросила информацию по данному поводу, в ведомстве также ждут информацию от молдавских партнеров.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, открыл гражданин Таджикистана.

В пресс-службе прокуратуры Молдавии заявили, что ведомство в связи с инцидентом со стрельбой в аэропорту Кишинева возбудило уголовное дело о террористическом акте.

МВД Молдавии подтвердило, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту. Портал ZDG сообщил, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию.

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