Посольству Таджикистана в Киеве доложили об инциденте в Кишиневе

Сотрудник посольства Таджикистана в Киеве, которое представляет интересы республики в Молдавии, заявил, что диппредставительство проинформировано об инциденте со стрельбой в аэропорту Кишинева и уточняет информацию о нападавшем. Об этом сообщает ТАСС.

«Нас проинформировали о трагедии в аэропорту Кишинева. В настоящее время мы уточняем информацию о гражданине, который задержан. Подробности сообщим позже», — заявил дипломат.

До этого премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, открыл гражданин Таджикистана.

В пресс-службе прокуратуры Молдавии заявили, что ведомство в связи с инцидентом со стрельбой в аэропорту Кишинева возбудило уголовное дело о террористическом акте.

МВД Молдавии подтвердило, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту. Портал ZDG сообщил, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.