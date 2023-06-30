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Макрон заявил о применении МВД дополнительных средств из-за протестов во Франции

Президент Франции Макрон заявил о применении МВД дополнительных средств из-за беспорядков

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об использовании министерством внутренних дел страны «дополнительных средств» на фоне беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что дополнительные средства будут задействованы в ответ на протесты в стране. По его словам, правоохранительные органы оперативно реагируют на происходящие события.

27 июня французские полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей. После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Макрон заявил, что распорядился отменить массовые мероприятия в коммунах, наиболее затронутых беспорядками. Руководитель Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в связи с беспорядками потребовал от регионов приостановить движение автобусов и трамваев в вечерние часы.

Ранее МИД Франции назвал необоснованными обвинения ООН в адрес полиции в расизме.

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