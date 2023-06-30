Макрон заявил о применении МВД дополнительных средств из-за протестов во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об использовании министерством внутренних дел страны «дополнительных средств» на фоне беспорядков. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что дополнительные средства будут задействованы в ответ на протесты в стране. По его словам, правоохранительные органы оперативно реагируют на происходящие события.

27 июня французские полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей. После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Макрон заявил, что распорядился отменить массовые мероприятия в коммунах, наиболее затронутых беспорядками. Руководитель Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в связи с беспорядками потребовал от регионов приостановить движение автобусов и трамваев в вечерние часы.

Ранее МИД Франции назвал необоснованными обвинения ООН в адрес полиции в расизме.