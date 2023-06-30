Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит план добрососедства и мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время торжественного собрания в честь Дня Независимости республики, что Минск намерен предложить соседним странам план добрососедства и мира. Об этом сообщает БелТА в своем Telegram-канале.

«Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира», — сказал он.

Также он отметил, что Минску «до миллиметра» известны координаты центров принятия решений.

«Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений... И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — отметил он.

28 июня Лукашенко заявил, что Москва и Минск не стремятся быть закрытым клубом, и призвал развивать весь ЕАЭС как единое целое. 27 июня Лукашенко заявил, что в урегулировании ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» он выступал не посредником, а таким же участником, как и президент РФ Владимир Путин.

Ранее Лукашенко напомнил о недавних проблемах в отношениях с РФ.