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Лукашенко заявил, что Белоруссия предложит план добрососедства и мира

Лукашенко: Белоруссия намерена предложить соседним странам план добрососедства и мира

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MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во время торжественного собрания в честь Дня Независимости республики, что Минск намерен предложить соседним странам план добрососедства и мира. Об этом сообщает БелТА в своем Telegram-канале.

«Нашему правительству, Министерству иностранных дел следует предложить им план добрососедства и мира», — сказал он.

Также он отметил, что Минску «до миллиметра» известны координаты центров принятия решений.

«Сейчас стало модно говорить про центры принятия решений... И позавчера они четко и ясно определены и утверждены мною на военных картах», — отметил он.

28 июня Лукашенко заявил, что Москва и Минск не стремятся быть закрытым клубом, и призвал развивать весь ЕАЭС как единое целое. 27 июня Лукашенко заявил, что в урегулировании ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» он выступал не посредником, а таким же участником, как и президент РФ Владимир Путин.

Ранее Лукашенко напомнил о недавних проблемах в отношениях с РФ.

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