В США заявили, что не видят у Путина намерений применить ядерное оружие

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Белого дома США Джон Кирби. заявил, что в Вашингтоне не видят у президента РФ Владимира Путина намерений применить ядерное оружие на Украине или где-то еще. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет как о стратегическом, так и о тактическом ядерном оружии РФ.

«Мы отслеживаем это очень и очень пристально», — подчеркнул Кирби.

30 июня «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов) писало, что глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что к угрозе потенциального применения Россией ядерного оружия на Украине нельзя относиться легкомысленно, но агентство не видело особых доказательств, подтверждающих весомость подобных опасений.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Киев готовит план эвакуации с прилегающих к ЗАЭС территорий.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.