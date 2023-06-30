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Лукашенко заявил о планах ЕС и США на Польшу

Лукашенко: ЕС И США вооружают Польшу, чтобы создать опорный пункт агрессии Вашингтона

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Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Евросоюза и США ускоренными темпами вооружают Польшу, чтобы создать опорный пункт для осуществления агрессии Вашингтона. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в текущий момент государства ЕС и США ускоренными темпами передают оружие Польше, создавая тем самым «еще один очаг напряженности, опорный пункт для агрессии самой агрессивной страны в мире» — Соединенных Штатов Америки.

До этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна укрепляет границу с Белоруссией на фоне сообщений о том, что в эту республику переедет частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» и ее основатель Евгений Пригожин.

Политик объяснил, что эти меры являются реакцией на возможную угрозу со стороны РФ, поскольку президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко «могут действовать очень странно».

Ранее Лукашенко напомнил о проблемах в отношениях с РФ.

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