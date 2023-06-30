Венгрия больше не будет давать денег Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не планирует предоставлять Украине деньги до тех пор, пока Киев не отчитается о том, куда делись около €70 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Венгрии.

По его словам, венгры не могут смирится с отменой сокращений коммунальных услуг в стране. Поэтому они не дадут денег на повышение зарплат местным бюрократам, а также Украине, пока Киев не ответит, куда делись €70 млрд, которые были выделены ранее.

Орбан считает, что все потраченные деньги будут найдены, а просьбы о дополнительном кредите он назвал «смешными и абсурдными».

До этого советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что Будапешт считает абсурдом предложение Еврокомиссии выделить Украине дополнительные €50 млрд до тех пор, пока неизвестно, какую сумму выплатил ЕС Киеву ранее и куда эти деньги пошли.

До этого заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис говорил, что лидеры стран Европейского Союза, скорее всего, поддержат выделение нового пакета финансовой помощи Украине для восстановления ее экономики и инфраструктуры. Речь идет о дополнительной финподдержке на общую сумму €50 млрд.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.