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Лавров и глава МИД Мали обсудили подготовку к саммиту Россия — Африка

Лавров и глава МИД Мали Диоп обсудили по телефону подготовку к саммиту Россия — Африка

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Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава МИД России Лавров и его коллега из Мали Абдулайе Диоп обсудили по телефону подготовку к саммиту Россия — Африка, передает ТАСС.

По предварительным данным, саммит состоится в июле 2023 года в Санкт-Петербурге, в его работе примет участие малийская делегация во главе с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гоитой.

Ранее руководитель секретариата «Форума партнерства Россия — Африка» Олег Озеров заявил, что деятельность США по торпедированию подготовки саммита Россия — Африка только нарастает.

17 июня президент Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с африканской делегацией. Стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине путем мирных переговоров.

Глава России показал участникам встречи парафированный договор Москвы и Киева, который стороны подписали вскоре после начала СВО. Африканская сторона представила свой вариант урегулирования, который ранее показывала президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.

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