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ЕС отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года в размере €30 млрд

ЕК: ЕС отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года в размере €30 млрд

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Johanna Geron/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз отдал Киеву весь резерв своего бюджета до 2027 года в размере €30 млрд. Об этом она сообщила на итоговой пресс-конференции саммита ЕС, передает Reuters.

По ее словам, это были деньги из «подушки безопасности», которая истощена, поэтому сейчас ЕК думает над тем, как поддерживать Украину дальше. Эту тему Еврокомиссия будет обсуждать с министрами финансов, отметила фон дер Ляйен.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что Европейский союз планирует получать до €3 млрд ежегодно от замороженных активов России в пользу Украины. Это заявление было сделано в ночь на пятницу после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

27 июня стало известно, что Еврокомиссия призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ. С 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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