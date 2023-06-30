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Путин дал поручения кабмину по итогам встречи с членами «Деловой России»

Путин поручил упростить въезд в РФ иностранных инвесторов и квалифицированных специалистов

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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин поручил упростить въезд в Россию иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Соответствующее поручение глава государства дал по итогам встречи с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», состоявшейся 26 мая.

Президент поручил правительству провести анализ миграционного законодательства для выявления барьеров, возникающих при въезде иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов в страну, их пребывании и осуществлении ими трудовой деятельности в РФ.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих упрощение процедур выдачи виз и получения разрешений на работу», — говорится в поручении президента.

Срок исполнения поручения — 1 августа.

В январе вступило в силу постановление правительства об утверждении критериев, которым должен соответствовать иностранный гражданин, осуществивший инвестиции в России. Минэкономразвития рассказало, при соблюдении каких условий иностранные инвесторы смогут получить вид на жительство в РФ в упрощенном порядке.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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