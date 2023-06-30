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Макрон отменил массовые мероприятия в некоторых коммунах Франции

Макрон заявил об отмене массовых собраний в коммунах Франции, затронутых беспорядками

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Stephanie Lecocq/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что распорядился отменить массовые мероприятия в коммунах, наиболее затронутых беспорядками. Об этом он сказал после заседания оперативного штаба в Париже, передает ТАСС.

По словам Макрона, данное решение было сделано для защиты граждан Франции.

27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

В ходе беспорядков во Франции арестованы более 600 протестующих, разграблены десятки магазинов, сожжены 934 автомобиля, причинен вред 212 зданиям, в том числе 18 школам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Макрон покинул саммит Евросоюза в Брюсселе и отменил пресс-конференцию из-за заседания кризисного штаба

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