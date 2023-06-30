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На Украине отвергли территориальные уступки России в обмен на мир

Советник Зеленского Подоляк: Украина не пойдет на территориальные уступки России ради мира

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Vasily Fedosenko/Reuters

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки Российской Федерации в обмен на мир, поскольку, по его мнению, такие соглашения могут привести только к эскалации конфликта. Так Залужный прокомментировал слова бывшего президента США Дональда Трампа о сдаче части украинских территорий в пользу РФ.

«Украина не станет отдавать часть своей территории для остановки войны, поскольку примитивные соглашения «территория в обмен на мир» всегда приводят только к эскалации конфликта и последующим этапам войны», — написал советник Зеленского.

В интервью агентству Reuters экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявлял, что Украине, вероятно, придется уступить часть своей территории России, чтобы остановить боевые действия.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

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